DEAŞ'ın finans yapılanmasına darbe üstüne darbe: Tutuklamalar var!

11 Haziran 2024 00:09 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 00:09

İstanbul'da DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da küresel terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayan ve örgütün kirli para trafiğini yönetmekle suçlanan döviz şirketleri ve dış ticaret firmaları sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin 3'ü tutuklandı. Örgütü fonlamakla itham edilen 8 şüphelinin ise 'adli kontrol' hükümleri uyarınca salıverildiği belirtildi.

DEŞİFRE SONRASI BASKIN!

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu'daki post-El-Kaide yapısını sürdüren DEAŞ'ın Türkiye’deki mali yapısına yön veren, örgütü fonlayan ve kirli para trafiğini şekillendiren belli şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe almış, DEAŞ’ın kullandığı kripto paraları ve söz konusu örgütün para ağını deşifre etmişti.

VATANDAŞLIK ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarını, ithalat/ihracat gibi dış ticaret firmalarını ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelileri tek tek tespit eden emniyet kuvvetleri, geçtiğimiz Cuma günü 7 ayrı ilçede 27 ev ve şirket adreslerine yapılan baskında, aralarında Türk vatandaşlığı elde eden, mal varlıkları dondurulan Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdelrahman Al-Ahmad, Hashım Ali Hussein, Mhammad Al-Ahmad, Mohammed Nasım Ansari, Muhammed El-Habbuş, Nakibullah Hakimi, Taleb Al-Ahmad, Vahit Şerifi, Abdulaziz Altif, Ararat Miraşoğlu ve Mustafa Şahin adlı 11 şüpheliyi yakalamıştı.

8 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Yakalanan 11 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün sona erdi. Zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında emniyetten adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Abdelrahman Al-Ahmad, Hashım Ali Hussein, Mhammad Al-Ahmad, Mohammed Nasım Ansari, Muhammed El-Habbuş, Nakibullah Hakimi, Taleb Al-Ahmad, Vahit Şerifi, savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle, Abdulaziz Altif, Ararat Miraşoğlu ve Mustafa Şahin ise ‘adli kontrol’ istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan mal varlıkları dondurulan Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdelrahman Al-Ahmad, Hashım Ali Hussein ve Mhammad Al-Ahmad tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ŞİRKETE CEZA YAĞDI!

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan operasyonda DEAŞ’ın Türkiye’deki kirli para trafiği güvenlik ve istihbarat birimlerince deşifre edilmiş, örgüte yüklü miktarda para akışı sağladıkları anlaşılan kişi ve kurumlar açığa çıkarılmıştı. DEAŞ’ı fonlayan ve para transferini sağlayan şirketler ve şüphelilere yönelik 7 ayrı ilçede gerçekleştirilen baskınlarda yüklü miktarda döviz, altın ve gümüşe el konuldu, 11 şüpheli yakalandı. Örgütün Türkiye derinliğindeki para ağı çökertilirken, soruşturmanın hedefindeki bahse konu şirketler vergi müfettişleri tarafından da mercek altına alındı. Vergi müfettişlerince yapılan denetlemelerde, kanuna aykırılık saptanan 3 şirkete toplam 760 bin lira para cezası kesildi.

Yapılan titiz çalışmayla örgütün Türkiye'deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler aracılığıyla yeraltı bankacılığı olarak bilinen “Hawala” sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığını soruşturma dosyasına ekledi.