'Ateşkes söz konusu değil' Milli Savunma Bakanı Güler'den net mesaj!

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve ardından gelen süreç sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrasında terör örgütü PKK ateşkes kararı almıştı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeliler. Ateşkes asla söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Güler Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi” mezuniyet töreninde konuştu.

'DERHÂL VE KOŞULSUZ OLARAK SİLAHLARI TESLİM ETMELİDİR'

Bakan Güler şunları söyledi: "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları (nerede olduklarından bağımsız olarak) bir an önce fesih kararını almalı, derhâl ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir.

Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ TAMAMEN TASFİYE EDİLECEK'

Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır.

Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine herkes güvensin ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun."