Türk iş adamına Kırım'da büyük tuzak! Dükkanları, daireleri gitti, hayatı kabusa döndü

04 Ekim 2024 08:35 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 08:57

Kırım'da 15 yıldır ticaretle uğraşan Türk iş insanı Yusuf Ayyıldız kendisinden haraç isteyen çetelerden kurtulabilmek için Ali K ve arkadaşlarıyla tanıştırılınca hayatı kabusa döndü. Dükkanları, nakit parası ve 80 adet dairesi ile birlikte tüm malvarlığı elinden giden iş insanı, 10 milyon dolardan fazla bir kaybının bulunduğunu belirtti.

Kırım'da yaşayan Yusuf Ayyıldız isimli iş insanının çeteler yüzünden hayatı altüst oldu. Tüm mallarını ve paralarını kaptırdığını belirten iş insanı kendisini darp ettikleri görüntüler olmasına rağmen Kırım'daki makamların bu çeteye hiçbir şey yapmadıklarını anlattı.

"3 KİŞİ MAĞAZAYA GELİP GİDİYORDU"

İş insanı Ayyıldız başından geçenleri şöyle anlattı "2009'da Simferopol şehrinde 2 büyük deri ve kürk mağazası açmak amacıyla Kırım'a geldim. 2014'e kadar polis ya da bürokrasi ile de bir sorun yaşamadım. 2014 yılında mağazama 3 kişi gidip gelmeye başladı. Bunlar polisten geldiklerini ve mağazamı kontrol etmeye geldiklerini söylediler. Bu böyle birkaç gün devam etti, belgeleri vs. kontrol ettiler ve bu sırada herhangi soruna rastlanmadılar. Ancak gidiş gelişleri sürekli devam etti. Mağaza çalışanları ile müşteriler bunlardan korkmaya başladılar.'

ALİ K. İLE KAFEDE BULUŞTU

'Taciz için dükkanıma gelip gidenler sorunu çözmeme yardımcı olacak kişiyi tanımam gerektiğini ima ettiler. Ancak ben böyle birini tanımıyordum. Daha sonra yeğenim geldi ve Simferopol şehrindeki Türkler herhangi sorunla karşılaştıklarında Ali K. isimli birine gittiklerini söyledi. Daha sonra bu kişi ile kafede buluştuk.' dedi.

10 BİN DOLAR VE HER AY 500 DOLAR İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Yusuf Ayyıldız'ın hayatı o buluşmadan sonra altüst oldu. Ayyıldız kafedeki buluşmada Ali K'nın 10 bin dolar ve devamında da her ay 500 dolar istediğini belirterek "Parayı vermezsem işle ilgili her gün sorun yaşayacağımı söyledi. Ben de mecburen kendisine bu parayı verdim." dedi.

GÜVENİMİ KAZANDI

Daha sonra ise Ali K'nın kendisi her gün aradığını söyleyen Ayyıldız "Yemeklere davet etti. Dışarı çıkıp birlikte dolaşmamızı önerdi ve böylelikle güveni kazanmaya çalıştı. İyi bir insan olduğunu düşündüm. Çünkü tanıdıklarım bir iş adamı ve düzgün bir insan olduğunu söylüyorlardı. İş insanı olarak tanıştırdığı Mehmet Y. ile ortak ticari girişim yapmam gerektiğini söyledi.

Ali K.'nin baskıları sonucu Mehmet Y'nin teklifi üzerine arsama inşaat yapmaya başladık. Ancak arsa benden olmasına rağmen inşaat maliyetini yarı yarıya bölüşecektik. Tüm masraflar, inşaatın tamamlanmasından sonraki daire paylaşımı da 50/50 olarak olacaktı. Bununla birlikte, tüm dokümantasyonun her şey bilmesi ve geniş tecrübenin bulunması nedeniyle Ali. K tarafından yapılacağına dair anlaştık.' ifadelerini kullandı.

TEHDİTLE ZORLA SÖZLEŞME İMZALATTILAR

Ayyıldız başına gelenleri şu sözlerle anlattı;

"İnşaat başladı, Ali K. inşaatta tecrübemin olmadığını, ayrıca Rusça bilip okuyamadığımı söyledi ve yetkili kurumlara gidemeyeceğimi, izin ve diğer belgeleri almayacağımı söyledi. İnşaatı kooperatife çevirip üzerine aldı. Daha sonra inşaatı üzerine alan Ali K. sanki ben müşteri o ise müteahhit ve ben yapılan işler karşılığında ona ödeme yapmaya yükümlüymüşüm gibi bir sözleşme yaptı. İtiraz edince sanki sen ne para koydun ki dedi, tehdit etti, zorla sözleşmeye imza attırdı. Ve o günden sonra tüm mal varlığımı ortaya koyduğum inşaattan hiçbir pay alamadım.'

"ÇETENİN ELİNE DÜŞTÜM"

'Tüm bu olanlardan sonra, aslında beni çetelerden koruyacağını vadedip güven veren başka bir çetenin eline düştüğümü anladım. Dükkanlarım, nakit param, arsam tüm malvarlığım Ali. K, Mehmet. Y. Ve diğerleri tarafından resmen yağmaladı. Burada nereye başvurduysam bir sonuç alamadım. Haklarında verilen kararlar uygulanmıyor. İlgili makamlarımızdan sesimin duyulmasını ve bana yardım edilmesini istiyorum.' dedi.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN HİÇBİR SONUÇ ALAMADI

Yaşananların ardından konuyu Kırım'daki adli makamlara taşıyan Yusuf Ayyıldız, bir sonuç alamadığını belirtti. Ali. K ve arkadaşları tarafından tehditler aldığını da ifade eden Ayyıldız, darp edildiğini, bu anlara dair görüntüler olmasına rağmen Kırım polisinin bir şey yapmadığını söyledi. Yusuf Ayyıldız'ın eşi Suna Ayyıldız'ın, Beykoz'daki polis karakoluna giderek Ali. K ve arkadaşları hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.'