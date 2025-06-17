İran'ın Hipersonik Yumruğu!

GİRİŞ: 2025-06-17 13:15 13:15 2025-06-17 | GÜNCELLEME: 2025-06-17 13:15 13:15 2025-06-17

İmad, Hürremşehr ve Fettah-1...

Bir göz kırpma anı kadar zamanda hedefine dalış yapan bu füzeler, İran’ın İsrail karşısındaki en büyük kozu.

Peki, hipersonik olduğu tahmin edilen bu balistik füzeleri durdurabilecek bir hava savunma sistemi var mı ve İran neden bu saldırıları genellikle gece gerçekleştiriyor?

İran, İsrail’in saldırılarına karşı misillemeyi kendi geliştirdiği İmad, Hürremşehr ve Fettah-1 gibi uzun menzilli balistik füzelerle yapıyor.

İsrail’in hava savunma sistemi daha düşük hızlı füzeleri ve İHA’ları engellemeye çalışırken, hipersonik füzelerin çok yüksek terminal dalış hızıyla hedefine ulaştığı görülüyor.

Hipersonik füze Fettah-1, İsrail’e olan yaklaşık 1500 km uzaklığı 5 dakika gibi bir sürede katedebiliyor ve hava savunma sistemlerini yüksek hızla aşarak hedefini yok ediyor.

İsrailli savunma şirketi Rafael, 2023 yılında hipersonik tehditleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış anti hipersonik füze SkySonic’i tanıtmıştı.

Araştırma-geliştirme süreçlerinin devam ettiği belirtilen füzenin, İsrail’in hava savunma sistemine ne zaman entegre edileceği ise belirtilmemişti.

İran’ın saldırıları karşısında yaşadıkları çaresizliğe baktığımızda İsrail, henüz anti-hipersonik kabiliyete kavuşmamış gözüküyor.

İran’ın bu saldırıları genellikle gece gerçekleştirmesine gelecek olursak; uzmanlara göre bunun farklı sebepleri var.

Gecenin doğal örtüsünden faydalanarak, balistik füze ateşlediği alanları daha rahat gizleyebilmesi ve düşmanın gündüze göre gece şartlarında daha savunmasız olması bunlardan bazıları.

İşin bir de psikolojik ve propaganda yönü var….

Gecenin karanlığını aydınlatarak süzülen ve hedefini vuran bir roketin verdiği mesaj daha net, güçlü ve korkutucuolabiliyor.