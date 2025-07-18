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Samsunspor taraftarlarının kombine alımı, Yeşilçam film sahnelerini aratmadı

Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecek ’un yeni sezon kombine biletleri bugün satışa sunuldu. Taraftarlar bir alışveriş merkezi meydanında bulunan satış noktasına saatler öncesinden geldi ancak sıcakta isyan etti.

BİLET PARALARINI NAKİT İSTEDİLER

Gişe görevlileri taraftarlara POS cihazının olmadığını ve paraları getirmeleri gerektiğini söyledi. Nakit olarak paraları çeken taraftarlar bu kez de kombine almak için görevlilerin para sayma makinesi olmayan gişelerde dakikalarca para saymasını bekledi.

Samsunspor taraftarlarının kombine alımı, Yeşilçam film sahnelerini aratmadı

TARAFTARLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma tepki gösteren taraftarlar, "Yıl 2025, düştüğümüz durumlara bakın. yok, bankadan nakit çekip geldik. Ne kadar iş bilmez varsa burada. Para saymayı bilen yok, makine yok. Bir tomar para ile burada bekliyoruz. Sevdamız Samsunspor uğruna düştüğümüz durumlar bu" ifadelerini kullandı.

Samsunspor taraftarlarının kombine alımı, Yeşilçam film sahnelerini aratmadı

Diğer taraftarlar da duruma tepki göstererek, bu ilkel uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan bu sezon açıklanan kombine bilet fiyatları ise 5 bin 500 TL ile 40 bin TL arasında değişiyor.

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