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 | Emir Yücel

Pep Guardiola teknik direktörlüğü bırakıyor! Manchester City'de deprem

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City ile sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmış olsa da görev süresi sona erdiğinde teknik direktörlüğe ara vereceğini duyurdu. İngiliz medyasına konuşan 54 yaşındaki başarılı teknik adam, emeklilik planı olmadığını ancak bir mola vereceğini belirtti.

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Pep Guardiola teknik direktörlüğü bırakıyor! Manchester City'de deprem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 14:21

İspanyol teknik direktör PepGuardiola, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'deki görevinin ardından teknik adamlığa ara vereceğini açıkladı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göreGuardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe ara vereceğini söyledi ancak ne zaman emekli olacağını belirtmedi.

Pep Guardiola teknik direktörlüğü bırakıyor! Manchester City'de deprem

Guardiola, geçen kasım ayında İngiliz kulübüyle yeniden 2 yıllık sözleşme yaparak takımda kalış süresini Haziran 2027'ye kadar uzattı. 54 yaşındaki teknik adam, o zamana kadar City'deki kariyerinin 11. yılını doldurmuş olacak.

Pep Guardiola teknik direktörlüğü bırakıyor! Manchester City'de deprem

Guardiola, dün Sky Sports'a yaptığı açıklamada, City'den ayrılacağını söylemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"MOLA VERMEK İSTİYORUM!"

"Ben ne şimdi, ne sezon sonunda, ne de sözleşmem bittiğinde ayrılacağımı söyledim. Buradaki sürem bitince, ister bir, ister iki, ister üç, ister dört, ister beş yıl olsun, ara vereceğim.

Pep Guardiola teknik direktörlüğü bırakıyor! Manchester City'de deprem

Emekli olmayacağım ama mola vereceğim. Demek istediğim, burada işim bitince bir mola vereceğim.

Tarihin en iyi teknik direktörleri arasında gösterilenGuardiola, Manchester City'nin kötü gidişatına çare bulamıyor. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda elenen Manchester City, Premier Lig'de ise şampiyonluğu Liverpool'a bıraktı.

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