Bu sesi duyarsanız başınıza meteor yağıyor olabilir! Kanada'da şok olay
17-01-2025 16:39
| Güncelleme: 17-01-2025 16:40
Kanada'nın Prens Edward Adası'nda yaşayan Joe Velaidum ve Laura Kelly, evlerinin önüne düşen bir meteorun görüntü ve sesini evlerindeki akıllı kapı zili sistemiyle kaydetti. Meteor düşme anında oluşan sesin kaydedilmesi, olayın sıra dışılığını artırdı. Alberta Üniversitesi'nden jeolog Chris Herd, meteor düşme olaylarının kaydedilmesinin alışıldık bir durum olduğunu, ancak meteor düşüşünün sesinin kaydedilmesinin tarihte ilk kez gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.