Honda dayanıklılık testi için 3 SUV'u havada asılı bıraktı! Sonuç şaşkına çevirdi

Honda'nın Passport TrailSport ve TrailSport Elite SUV modelleri, daha sağlam bir şasi, güçlü ön ve arka kurtarma noktalarına sahip. Bu noktaların dayanıklılığını göstermek amacıyla etkileyici bir test gerçekleştiren Japon üretici, üç Passport'u birbirine bağlayarak bir vinç yardımıyla havaya kaldırdı.

EN ÜSTTEKİ 'PASSPORT' TÜM YÜKÜ SIRTLADI

"Car and Driver" sitesinin aktardığına göre, en üstteki araç doğrudan vincin kancasına bağlanırken, diğer iki araç sırasıyla üstteki araçların arka kurtarma noktalarına bağlandı. Her kurtarma noktasının aracın kendi ağırlığının iki katını taşıyacak şekilde tasarlandığını belirten Honda, en üstteki Passport'un toplam 6 bin 350 kg'lık bir yükü taşıdığını ve yaklaşık 30 metre yüksekte asılı kaldığını açıkladı.