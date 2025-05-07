Yerli SİHA'dan zirve gösterisi: Bayraktar TB2T-AI kendi rekorunu kırdı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşunda 37.096 feet’e çıkarak kendi irtifa rekorunu kırdı. Gelişmiş yapay zekâ ve turbo motor teknolojisiyle donatılan yeni nesil SİHA, Keşan’da yapılan uçuş testinde performans sınırlarını zorladı.

Daha önce 21 Şubat 2025’te 30.318 feet yüksekliğe ulaşan TB2T-AI, bu kez 37.096 feet’e çıkarak Türkiye’nin SİHA teknolojisindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. Bayraktar TB2T-AI, yüksek irtifada uzun süreli görev yapma kabiliyetiyle dikkat çekiyor.