10 bin yaprakla gelinlik! Öyle bir amaç için yaptılar ki...
23-11-2024 11:39
| Güncelleme: 23-11-2024 11:41
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanlar, kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek için 10 bin 10 çınar yaprağından “Uyanış” adını verdikleri gelinlik tasarladı. Kadınlar son dönemde toplum vicdanını derinden yaralayan Narin, İkbal ve Ayşenur'u da andı. Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın, Türkiye'nin kanayan yarası olan bu konuya dikkat çektiği için kadın personele teşekkür etti.