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58 yıldır aynı işi yapıyor yapıyor: Baba mesleği için üniversiteden ayrıldı

31-01-2025 17:40 | Güncelleme: 31-01-2025 17:40
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Sakarya'da yaşayan 68 yaşındaki Necdet Konuk, 10 yaşında başladığı baba mesleği çakmak tamirciliğini 58 yıldır sürdürüyor. Üniversiteyi bırakarak Adapazarı’ndaki Tarihi Uzun Çarşı'da küçük bir dükkanda mesleğini icra eden Konuk, parça temini sağlandığında tamir edemeyeceği çakmak olmadığını belirtiyor. Ancak, ucuz çakmak üretiminin artması nedeniyle mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

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