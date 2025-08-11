Annenin feryatları mahalleyi inletti! 2 çocuğuna motosiklet çarptı

Mersin'de karşıya geçmek için koşan 5 ve 7 yaşındaki 2 kardeşe motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazada çocuklardan biri öldü, sürücü ile birlikte diğer çocuk yaralandı. Anne feryat ederken çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak çocukları, yolun kenarına taşıyıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansa alarak müdahale etti. Çocuklardan İsra hayatını kaybederken, diğer çocuk ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürerken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çocukların karşıya geçmeye çalıştığı anda gelen motosikletin çarpma anları ve sonrasında yaşananlar yer aldı.