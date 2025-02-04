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Ardahan buz kesti: Araçlar çalışmadı, camlar buz tuttu

04-02-2025 11:01 | Güncelleme: 04-02-2025 11:01
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 27,7 dereceye düştü ve dondurucu soğuk etkisini gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle evlerin camları buz tuttu, birçok araç donarak çalışmaz hale geldi. Bunun üzerine vatandaşlar, araçlarını çalıştırabilmek için sıcak takviye yaparak çözüm aradı. Soğuktan aracı çalışmayan vatandaşlar, ''Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Dün akşam sıcaklık eksi 30 dereceyi buldu. Aracımız dondu ve çalışmadı ve biz de takviye ile çalıştırabildik. Yani her sabah aynı işlemi yapıyoruz'' dedi.

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