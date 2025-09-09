Artvin'de heyelan anı kamerada: Kayalar işletmeye ramak kala durdu

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları büyük bir gürültüyle yola yuvarlandı. Kayalar, yol kenarındaki bir işletmeye metreler kala durdu. Heyelanın yaşandığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın yaşandığı esnada yolda herhangi bir aracın olmaması muhtemel bir can kaybının önüne geçti.