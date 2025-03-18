Artvin'de korku dolu anlar! Ev önce yan yattı sonra taklalar atarak devrildi

Artvin’de bir haftadır etkili olan hava sıcaklıklarıyla birlikte karların erimesiyle heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında bir ev toprağın kayması sonucu önce yan yattı, ardından taklalar atarak devrildi. O anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Artvin Belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek dere yatağındaki suyun açılan kanal ile kontrol altına alınması sağlandı. Yazlık olarak kullanılan evlerde heyelan sırasında kimse bulunmazken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 2 evin büyük çaplı zarar gördüğü heyelanda ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.