Aydın'da seyir halindeki otobüs alev topuna döndü

Aydın'da seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Olay, Aydın-Denizli Otoyolu Aydın Gişelerinin 10 kilometre ilerisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Otobüsten alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü aracı sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.