Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Bekçi kadına şiddet uygulayan saldırganı vurdu

Beyoğlu'nda , Bayram M. isimli şüpheli yanında bulunan kadına şiddet uyguladı. O esnada kadına saldıran şüpheliyi gören bekçi Y.S. olaya müdahale etti. Sözlü uyarının ardından şüpheli, bekçiyle de tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, şüpheli bekçiye yumruklarla saldırdı. Bekçi, şüpheliye karşılık verirken, elini beline attığını gördü. Şüpheli belindeki silahı çıkarmadan, bekçi şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.