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Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor
01-02-2025 15:35
| Güncelleme: 01-02-2025 15:35
Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, toplamda 11 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Bunlardan 8'i manuel, 3'ü ise akülü tekerlekli sandalye olarak dağıtıldı. Deprem sonrası 36 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan ve yürüyemeyen Türkan Alaş, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşamını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalye, Alaş'ın günlük yaşamını daha rahat sürdürebilmesine büyük katkı sağladı.