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GÜNDEM

Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada

YAŞAM

Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor

GÜNDEM

Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

GÜNDEM

Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

GÜNDEM

Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı

GÜNDEM

Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."

GÜNDEM

Bir anda yere yığıldı, kimse bir şey yapamadı! Namazda kalbine yenik düştü

GÜNDEM

Horoz dövüşüne ceza yağdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

GÜNDEM

Denizli'de tarihi eser operasyonu: 2 bin yıllık kral tacı ele geçirildi

POLİTİKA

İmamoğlu'na desteğin perde arkası: Özgür Özel istedi, Mansur Yavaş İstanbul'a gitti!

GÜNDEM

Trafikte öfke patlaması! Kavgaya diğer yolcular da karıştı

MEDYA

Sunucunun canlı yayında talihsiz kazası! Hande Aydemir bir anda kendini yerde buldu

YAŞAM

58 yıldır aynı işi yapıyor yapıyor: Baba mesleği için üniversiteden ayrıldı

GÜNDEM

Başıboş köpekler mahalleliyi isyan ettirdi! 'Uyku uyumak haram oldu'

GÜNDEM

Pakistan’da tren vagonları böyle raydan çıktı: O anlar kamerada

GÜNDEM

Saklambaç oynayan kapkaççı sobelendi!