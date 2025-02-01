Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>YAŞAM>Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor

Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor

01-02-2025 15:35 | Güncelleme: 01-02-2025 15:35
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, toplamda 11 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Bunlardan 8'i manuel, 3'ü ise akülü tekerlekli sandalye olarak dağıtıldı. Deprem sonrası 36 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan ve yürüyemeyen Türkan Alaş, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşamını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalye, Alaş'ın günlük yaşamını daha rahat sürdürebilmesine büyük katkı sağladı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada
Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor - YAŞAMYAŞAM
Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..." - GÜNDEMGÜNDEM
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."
Bir anda yere yığıldı, kimse bir şey yapamadı! Namazda kalbine yenik düştü - GÜNDEMGÜNDEM
Bir anda yere yığıldı, kimse bir şey yapamadı! Namazda kalbine yenik düştü
Horoz dövüşüne ceza yağdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar - GÜNDEMGÜNDEM
Horoz dövüşüne ceza yağdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Denizli'de tarihi eser operasyonu: 2 bin yıllık kral tacı ele geçirildi - GÜNDEMGÜNDEM
Denizli'de tarihi eser operasyonu: 2 bin yıllık kral tacı ele geçirildi
İmamoğlu'na desteğin perde arkası: Özgür Özel istedi, Mansur Yavaş İstanbul'a gitti! - POLİTİKAPOLİTİKA
İmamoğlu'na desteğin perde arkası: Özgür Özel istedi, Mansur Yavaş İstanbul'a gitti!
Trafikte öfke patlaması! Kavgaya diğer yolcular da karıştı - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte öfke patlaması! Kavgaya diğer yolcular da karıştı
Sunucunun canlı yayında talihsiz kazası! Hande Aydemir bir anda kendini yerde buldu - MEDYAMEDYA
Sunucunun canlı yayında talihsiz kazası! Hande Aydemir bir anda kendini yerde buldu
58 yıldır aynı işi yapıyor yapıyor: Baba mesleği için üniversiteden ayrıldı - YAŞAMYAŞAM
58 yıldır aynı işi yapıyor yapıyor: Baba mesleği için üniversiteden ayrıldı
Başıboş köpekler mahalleliyi isyan ettirdi! 'Uyku uyumak haram oldu' - GÜNDEMGÜNDEM
Başıboş köpekler mahalleliyi isyan ettirdi! 'Uyku uyumak haram oldu'
Pakistan’da tren vagonları böyle raydan çıktı: O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Pakistan’da tren vagonları böyle raydan çıktı: O anlar kamerada
Saklambaç oynayan kapkaççı sobelendi! - GÜNDEMGÜNDEM
Saklambaç oynayan kapkaççı sobelendi!
58 yıldır aynı işi yapıyor yapıyor: Baba mesleği için üniversiteden ayrıldı - YAŞAMYAŞAM
58 yıldır aynı işi yapıyor yapıyor: Baba mesleği için üniversiteden ayrıldı
Yürekleri burkan bir hikaye! 'Mezara kadar bunları bırakmam' - YAŞAMYAŞAM
Yürekleri burkan bir hikaye! 'Mezara kadar bunları bırakmam'
Dev orkinosu elleriyle besledi! Gülümseten anlar sosyal medyada ilgi gördü - YAŞAMYAŞAM
Dev orkinosu elleriyle besledi! Gülümseten anlar sosyal medyada ilgi gördü
Rizeli balıkçı yoldaşı yunus balıkları oldu - YAŞAMYAŞAM
Rizeli balıkçı yoldaşı yunus balıkları oldu
Attığı oltaya martı takıldı, ailesinin tepkisi gülümsetti - YAŞAMYAŞAM
Attığı oltaya martı takıldı, ailesinin tepkisi gülümsetti
Erken doğan buzağı için gece gündüz seferber olan aile! - YAŞAMYAŞAM
Erken doğan buzağı için gece gündüz seferber olan aile!
Dev balık tezgahta sergilendi! Çoğu insandan daha uzun ve ağır - YAŞAMYAŞAM
Dev balık tezgahta sergilendi! Çoğu insandan daha uzun ve ağır
Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu - YAŞAMYAŞAM
Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu
Nadir rastlanan olay: 6 gezegen yan yana sıralandı! - YAŞAMYAŞAM
Nadir rastlanan olay: 6 gezegen yan yana sıralandı!