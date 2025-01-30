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Dev orkinosu elleriyle besledi! Gülümseten anlar sosyal medyada ilgi gördü
30-01-2025 17:40
| Güncelleme: 30-01-2025 18:06
Balıkçı İlker Özdemir ve arkadaşları, Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında dev bir orkinosu tekneden yem atarak besledi. Orkinosun büyük bir hızla yemi kapıp gözden kaybolduğu anlar ile oltaya takılan bir diğer orkinosun kısa sürede oltayı koparıp kaçtığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.