Edirne'nin hırsız eşeği iş başında! Dün duba, bugün de yastık çaldı

Edirne Otogarı'nda bir süredir görülen başıboş eşek, çevredeki malzemeleri ağzına alarak kaçmasıyla dikkat çekiyor. Daha önce dubayı çalıp vatandaşları peşinden koşturan eşek, bu kez sabaha karşı uyuyan otobüs şoförünün yastığını alıp uzaklaştı. Şoförün şortlarıyla eşeğin peşinden koştuğu anlar otogarda gülüşmelere neden oldu. Daha sonra yine otogara gelen eşek bu kez marketten ağzına aldığı çantayı çaldı. Başıboş eşeğin otogardaki ilginç maceraları cep telefonu kameralarına da yansıdı. Hayvana sahip çıkan taksi durağı esnafının, eşeği çay şekeriyle beslediği öğrenildi.