Elektrikli araç alevler içinde kaldı! 2 saat boyunca söndürülemedi

Yangın, Osmaniye Adnan Menderes Mahallesi küçük sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. PVC işiyle uğraşan Veysel Güllü'ye ait elektrikli otomobilden işyeri içerisinde park halindeyken birden dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden Güllü ve işyeri çalışanları durumu itfaiye bildirdi. İtfaiyenin gelmesiyle müdahale edilen araç çevredeki vatandaşların yarımıyla halatlarla işyeri dışına çıkarıldı. Bir anda işyerini kaplayan dumanlar arasında otomobili dışarı çıkaran vatandaşlar muhtemel bir facianın önüne geçti. Yanan otomobil forklift üzerinde müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için saatlerce mücadele verdi. Aracın bataryası tamamen bitene kadar 2 saat boyunca yandığı ifade edildi.