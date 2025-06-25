Esenyurt'ta kavga! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaya müdahale eden mahalle bekçileri havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen mahalle bekçileri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Çok sayıda polis ekibi de desteğe gelirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.