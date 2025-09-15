Evinin önünde küçük çocuğu köpekler kovaladı

Adana'da Çukurova Belediyesi sınırları içerisindeki Belediye Evleri Mahallesi'nde 7 Eylül'de 3 yaşındaki Mina Çürük köpekler tarafından saldırıya uğradı. Baba Hasan Çürük'ün müdahale etmesiyle olası faciadan dönüldü. Köpekleri kovalayıp kızını kucağına alarak aracına bindiğini anlatan Çürük, kızının yaşadığı olay nedeniyle uzun süre ağladığını belirtti.

BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Çürük, yaklaşık 15 kadar köpeğin uzun süredir evlerinin yakınında gezdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz daha önce belediyeyi arayıp bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Belediye ekipleri gelip buradan köpekleri topluyor ama ya aynı gün ya da ertesi gün aynı köpekleri aynı yerde toplanmış halde görüyoruz. Bu durum sadece benim kızımın başına gelmedi. Balkonumuzda otururken bu köpeklerin çocukları ya da kadınları kovaladığına şahit oluyoruz. Birisinin daha hayatını kaybetmesi mi bekleniyor?"

Belediyeden sahipsiz köpekleri toplayıp barınağa yerleştirmesini isteyen Çürük, bölgedeki herkesin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sahipsiz köpekler nedeniyle çocukların ve kadınların dışarı çıkmaya korkar hale geldiğini ifade eden Çürük, "Artık devletin, belediyenin, hakimin ya da savcının kimin göreviyse buna mutlaka bir çözüm bulsun. Çocuklarımız korkuyla değil de sevgiyle kedi ve köpeklere baksın." dedi.