İçinde 1.4 milyon TL bulunan çantayı böyle çaldılar! Gasp anı kamerada

İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcunun içinde 1.4 milyon TL bulunan çantası, motosikletli ve silahlı 2 kişi tarafından çalındı. Polis ekiplerince olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, kasklı şüphelilerin gasp olayı sonrasında önce motosikletle, bir süre sonra da yaya olarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.