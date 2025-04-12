İnegöl’de çarpışma ve kavga! Kaza sonrası yakınlar arasında arbede çıktı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen taraflar arasında arbede yaşandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. Ezgi G. (31) yönetimindeki otomobil, Kazım Karabekir Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Mustafa Y. (23) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek ağır yaralandı.
Kazayı haber alıp olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün yakınları ile otomobil sürücüsü ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.
Ağır yaralanan Mustafa Y., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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