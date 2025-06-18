Okulda korkunç olay! Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu

Mersin'de bir okulun bahçesinde asılı bırakılan voleybol filesine, derse yetişmek için koşan öğrencilerden biri takılarak beton zemine düştü. Öğrenciyi yoğun bakımlık eden olay güvenlik kamerasına yansırken, aile okul yönetiminden şikayetçi oldu. Evde filografi sanatıyla uğraşarak geçimlerini sağlayan baba Nurettin ile anne Pınar Bayar, ihmali olanların cezalandırılmasını istedi. Oğlunun düşmesinden sonra ambulans çağrılmadığını, eşinin arandığını belirten anne Bayar, ilçe devlet hastanesine götürdüklerinde hayati tehlikesinin olduğunun söylendiği ve şehir hastanesine gönderildiğini anlattı. Hastaneye götürülürken okul müdürünün kendi aracını kullandığı ancak yolda durup markete gittiğini ve poşet aldığını iddia eden Bayar, ihmali olanların ceza almasını istedi. Ayrıca, baba Nurettin ile anne Pınar Bayar, voleybol filesinin sürekli takılı olduğunu ve mevzuata aykırı yerde olduğunu savundu.