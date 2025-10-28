Eskişehir’de sonbahar etkisi! Porsuk Çayı ve Botanik Park kartpostallık manzaralarla mest etti

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de sonbaharın gelmesiyle birlikte güzel manzaralar oluşmaya başladı. Kent Park ve Porsuk Çayı kenarındaki ağaçların yapraklarının sararması adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sararan ve dökülen yaprakların arasında vatandaşların sıkça yürüyüş yaptığı ve fotoğraf çekindiği gözlendi. Kent merkezinden geçen ve şehirle adeta özdeşleşen Porsuk Çayı'nın masal gibi sonbahar görüntüsü drone ile havadan kaydedildi. Öte yandan Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Botanik Park'taki sonbahar manzarası mest etti.