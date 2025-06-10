Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın simgesi dev çınar devrildi! O korku dolu anlar kamerada

İzmir Konak Meydanı’nda tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bulunan asırlık çınar ağacı gövdesinden kırılarak devrildi. Her gün on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği çarşının girişinde meydana gelen olayın sabah erken saatlerde yaşanması sebebiyle muhtemel bir felaket ucuz atlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağacın kaldırılması için bölgede çalışma başlattı.