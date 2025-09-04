Tek cümleye öldüresiyle darp! 16 yaşındaki çocuğu nacakla dövdüler

İstanbul Esenyurt'ta bir esnaf kamyon ile mal indirdiği sırada 16 yaşındaki komşusunun "Etrafı dağıttınız, toplayın" demesi üzerine sinir krizi geçirdi. Önce sözlü tartışma yaşanırken, dakikalar sonra kendi elinde nacak, oğlunda ise silahla işyerini bastı. 16 yaşındaki genç, annesi ve kız kardeşinin bulunduğu işyerinde çocuğu darp ederken, çevredeki diğer esnaflar olarak müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.