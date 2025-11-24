Tek şeritli yolda tozu dumana kattı! 100 kilometre hızla tehlike saçtı!

Hatay Altınözü'de tek şeritli yolda 100 kilometreyi geçen hızda seyreden beton mikseri trafikteki vatandaşların canını hiçe saydı. Bir araç sürücüsü tarafından görüntülen olayda yol kenarında oynayan çocuklar ve park halindeki araçlara rağmen mikser sürücüsüne yetişemediği görüldü. Deprem sonrası hafriyat kamyonu ve mikser sayısı artan Hatay'da kimi zaman kurallara uyulmaması vatandaşların tepki göstermesine sebep oluyor. Tek şeritli yolda 100 kilometreyi bulan hızıyla ilerleyen mikser, arkasında ilerleyen vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.