TEM'de korku dolu anlar! Hatalı şerit değiştirince ölümden döndü
İstanbul Haramidere TEM Bağlantı Yolu’nda kontrolsüz şekilde şerit değiştiren araca, hafriyat kamyonu çarptı. Faciadan dönülen kazada araç ağır hasar alırken, şans eseri diğer araçlara çarpmadı. O anlar ise yoldan geçen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
KAZALARA EN ÇOK NE SEBEP OLUR?
Trafik kazası, genellikle bir arabanın yayaya, başka bir araca veya herhangi bir objeye çarpması sonucu gerçekleşir. En sık görülen kaza nedenleri arasında aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına uymama yer alır. Ayrıca yetersiz sürüş deneyimi ve araç bakımlarının ihmal edilmesi de kazaların başlıca sebepleri arasındadır. Kötü Hava koşulları da kazalara davetiye çıkarır. Yağmur, sis, kar veya buzlanma gibi kötü hava koşulları, görüş mesafesini azaltır. Yol tutuşunu olumsuz etkileyerek kazaları tetikleyebilir.