Tesla'nın çatısı uçtu! Ankara'da ürküten anlar

Ankara’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, kentin birçok noktasında zarara yol açtı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Çankaya’daki Tesla bayisinin çatısı yerinden koparak çevreye savruldu. O anlara tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

"TESLA'NIN HESAP EDEMEMESİ ÜRKÜTÜCÜ"

Olay anına tanıklık eden Eray Kabalcı, “Burada neredeyse benim de kafama gelecekti. Koskocaman çatının uçması çok saçma. Bence Tesla’nın buna bir çözüm bulması lazım. Artık ne yapması lazım bilmiyorum ama Tesla gibi bir şirketin böyle bir hatayı öngerememesi üzücü ve korkutucu bir olay" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi.