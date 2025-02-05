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Türkiye'nin en büyük afet mutfağı hizmete açıldı: Günde 20 bin kişiye 3 öğün yemek çıkartılacak

05-02-2025 16:42 | Güncelleme: 05-02-2025 16:42
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir şehir oluşturma amacıyla "Hızır 41 Afet Mutfağı"nı hizmete açtı. 19 Eylül 2022'de temeli atılan ve bugün açılışı yapılan tesis, Türkiye'nin en büyük afet mutfağı olma özelliğini taşıyor. Afet anlarında Marmara Bölgesi'ne hizmet verecek olan bu tesis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından kuruldu ve vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. 10 bin 350 metrekarelik alanda kurulan tesiste sıcak yemek, ekmek ve unlu mamuller üretim alanlarının yanı sıra et işleme, sebze hazırlık ve pastörize yemek paketleme bölümleri bulunuyor. Ayrıca, mobil afet tırlarıyla desteklenen tesis, sadece afet durumlarında değil, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerindeki organizasyonlara da yemek hizmeti sunacak.

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