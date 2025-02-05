Türkiye'nin en büyük afet mutfağı hizmete açıldı: Günde 20 bin kişiye 3 öğün yemek çıkartılacak

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Ardahan buz kesti: Araçlar çalışmadı, camlar buz tuttu

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Ay ve Venüs bir arada

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Beyoğlu'nda korkutan yangın!

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Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor

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58 yıldır aynı işi yapıyor yapıyor: Baba mesleği için üniversiteden ayrıldı

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Yürekleri burkan bir hikaye! 'Mezara kadar bunları bırakmam'

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Dev orkinosu elleriyle besledi! Gülümseten anlar sosyal medyada ilgi gördü

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Rizeli balıkçı yoldaşı yunus balıkları oldu

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Attığı oltaya martı takıldı, ailesinin tepkisi gülümsetti