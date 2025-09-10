Vicdansız... Kediyi tekmeyle metrelerce havaya fırlattı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda; A.S.S. (20) isimli şahıs motosikleti ve köpeğiyle birlikte bir iş yerinin önüne geldi. Cani şahıs, iş yeri önünde köpeğinin yanına gelen kediyi saldırmadığı halde tekmelemek istedi. Şahsın bacak hareketiyle birlikte irkilen kedi köpeğe saldırdı. A.S.S. daha sonra olduğu yerde duran kediye acımasızca tekme atmaya başladı. Kediyi defalarca tekmeleyen şahıs şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
