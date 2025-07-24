Yangından kaçarken bayılan horozu hayata döndürdü! Yürekleri ısıtan an kamerada

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde günlerdir süren orman yangını sadece insanları değil, doğadaki her canlıyı etkiledi. Alevlerin arasında can havliyle kaçan bir horoz, yorgun düşüp yol kenarında baygın halde kaldı. Ancak tam o sırada yoldan geçen İHH (İnsani Yardım Vakfı) gönüllüleri, aracın camından fark ettikleri horoz için durdu. Ekip, yangın bölgesine yardım götürmek üzere ilerlerken gördükleri bu sessiz çığlığa kayıtsız kalmadı. Hemen inip horozu elleriyle suyla serinlettiler, gölgeliğe alıp uzun süre başında beklediler. Bir süre sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan horozun canlanması, orada bulunan herkesin yüreğini burktu ve umutla doldurdu.