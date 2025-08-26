Yürekleri ağza getiren görüntü! Küçük çocuğun balkondan düşme anı kamerada

İstanbul Küçükçekmece mahallesinde gerçekleşen talihsiz bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesi işe gittikten sonra evde yalnız kalan bir çocuk pencereye çıkarak balkondan sarktığı sırada dengesini kaybedip beton zemine düştü. Balkondan düşen çocuğu gören komşular hemen yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan çocuğun ayağında kırık olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.