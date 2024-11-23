Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>YAŞAM>Yurttan kar manzaraları: Birçok il beyaza büründü!

Yurttan kar manzaraları: Birçok il beyaza büründü!

23-11-2024 18:01 | Güncelleme: 23-11-2024 18:03
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Yurdun birçok noktasına kar yağdı. Meteorolojinin uyarısının ardından mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüklerinin paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda birçok kentte yoğun kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde yağmur ve dolunun etkili olduğu kent genelinde kar, bütün sokakları beyaza bürüdü. Bazı vatandaşların kar yağışına hazırlıksız yakalandığı gözlemlenirken, bazı vatandaşların bu durumdan mutlu olduğu görüldü. Şehir dışından gelen vatandaşlar ise mevsimin ilk karını görmelerinin heyecan verici olduğunu belirttiler...

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Yurttan kar manzaraları: Birçok il beyaza büründü! - YAŞAMYAŞAM
Yurttan kar manzaraları: Birçok il beyaza büründü!
Bursa'da hayat durdu! Kar yağışı kenti felç etti - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da hayat durdu! Kar yağışı kenti felç etti
Boğaz'da korku dolu anlar! Kaptanın manevrasıyla faciadan döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Boğaz'da korku dolu anlar! Kaptanın manevrasıyla faciadan döndü
Ucuz kıyafet kapma izdihamı! Birbirlerini ezdiler: 'Kavga etmeye değer' - GÜNDEMGÜNDEM
Ucuz kıyafet kapma izdihamı! Birbirlerini ezdiler: 'Kavga etmeye değer'
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay arızalanınca yürümek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay arızalanınca yürümek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti
İnanılmaz olay! Kamyonet ve minibüs evin salonuna daldı - GÜNDEMGÜNDEM
İnanılmaz olay! Kamyonet ve minibüs evin salonuna daldı
10 bin yaprakla gelinlik! Öyle bir amaç için yaptılar ki... - YAŞAMYAŞAM
10 bin yaprakla gelinlik! Öyle bir amaç için yaptılar ki...
Gazeteciye feci dayak kamerada! Tekme tokat saldırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Gazeteciye feci dayak kamerada! Tekme tokat saldırdı
Trafikte tehlike yolculuk kamerada: Araçtan sarkarak video çekti - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte tehlike yolculuk kamerada: Araçtan sarkarak video çekti
Cem Küçük'ten 'gazetecileri ayıran' Özgür Özel'e tepki! 'CHP gibi bir partide böyle sorunlar olmamalı' - POLİTİKAPOLİTİKA
Cem Küçük'ten 'gazetecileri ayıran' Özgür Özel'e tepki! 'CHP gibi bir partide böyle sorunlar olmamalı'
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük: Terörle ilgili yasalarımız yetersiz! - POLİTİKAPOLİTİKA
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük: Terörle ilgili yasalarımız yetersiz!
Liseliler arasındaki kavgada kan aktı: 16 yaşındaki öğrenciden acı haber! - GÜNDEMGÜNDEM
Liseliler arasındaki kavgada kan aktı: 16 yaşındaki öğrenciden acı haber!
Şoka giren sürücü şoke etti: Bayıldı, ağladı, sarıldı... - GÜNDEMGÜNDEM
Şoka giren sürücü şoke etti: Bayıldı, ağladı, sarıldı...
Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen küçük Şirin'in yürek sızlatan videosu ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen küçük Şirin'in yürek sızlatan videosu ortaya çıktı
İstanbul'da maganda taksici! Polise ve vatandaşlara küfürler savurdu - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da maganda taksici! Polise ve vatandaşlara küfürler savurdu
Herkes bu evlilik teklifini konuşuyor! Ünlü oyuncu bile kayıtsız kalamadı - GÜNDEMGÜNDEM
Herkes bu evlilik teklifini konuşuyor! Ünlü oyuncu bile kayıtsız kalamadı
10 bin yaprakla gelinlik! Öyle bir amaç için yaptılar ki... - YAŞAMYAŞAM
10 bin yaprakla gelinlik! Öyle bir amaç için yaptılar ki...
Ecelin geldiği o an kamerada! Diyarbakır'da kayda alındı - YAŞAMYAŞAM
Ecelin geldiği o an kamerada! Diyarbakır'da kayda alındı
Ölümden saniyelerle kurtuldular! - YAŞAMYAŞAM
Ölümden saniyelerle kurtuldular!
Boğulmak üzere olan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti! - YAŞAMYAŞAM
Boğulmak üzere olan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti!
Battaniyeden düşen 90 bin lira sahibine böyle ulaştı! - YAŞAMYAŞAM
Battaniyeden düşen 90 bin lira sahibine böyle ulaştı!
İstanbul'a bir anda çöken kara bulutlar böyle geldi! - YAŞAMYAŞAM
İstanbul'a bir anda çöken kara bulutlar böyle geldi!
Hatay'da sesli çim uyarısı duyanları şaşkına çeviriyor - YAŞAMYAŞAM
Hatay'da sesli çim uyarısı duyanları şaşkına çeviriyor
İstanbul'da şiddetli lodos görüntüsü ürküttü! - YAŞAMYAŞAM
İstanbul'da şiddetli lodos görüntüsü ürküttü!
Deprem oluyor sandı ama gerçek çok farklı çıktı! - YAŞAMYAŞAM
Deprem oluyor sandı ama gerçek çok farklı çıktı!