Yurttan kar manzaraları: Birçok il beyaza büründü!
23-11-2024 18:01
| Güncelleme: 23-11-2024 18:03
Yurdun birçok noktasına kar yağdı. Meteorolojinin uyarısının ardından mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüklerinin paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda birçok kentte yoğun kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde yağmur ve dolunun etkili olduğu kent genelinde kar, bütün sokakları beyaza bürüdü. Bazı vatandaşların kar yağışına hazırlıksız yakalandığı gözlemlenirken, bazı vatandaşların bu durumdan mutlu olduğu görüldü. Şehir dışından gelen vatandaşlar ise mevsimin ilk karını görmelerinin heyecan verici olduğunu belirttiler...