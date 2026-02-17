Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Apartmanda büyü şüphesi! Kapı önlerine idrar ve toz döküldü

Kayseri'de kimliği belirsiz kişiler bir apartmanın giriş kapısı ve koridorlarına sıvı ve tozdan oluşan maddeler döktü. Görüntüleri güvenlik kamerasından izleyen apartman sakinleri büyü yapıldığı düşüncesiyle paniğe kapıldı.

ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan bina sakinleri kapı önlerinde ve binanın koridorlarında sıvı ve toz türü şeyler görünce durumu anlamak için güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Görüntülerde bir kadın ile bir erkeğin yanlarında getirdiği sıvı ve toz parçalarını kapı önlerine ve koridora döktüklerini görünce şaşkınlık yaşadı.

Apartmanda büyü şüphesi! Kapı önlerine idrar ve toz döküldü

"BİNADA TANIYAN ÇIKMADI"

Dökülen maddelerden numune alındığını belirten apartman sakini Mine Özsoy, insan idrarı, kömür tozu benzeri siyah madde ile beyaz bir tozun etrafa saçıldığını ifade etti. Özsoy, "Yaklaşık 7 aydır burada oturuyorum. Büyü yapan kişileri binada tanıyan çıkmadı. Yöneticimiz aynı akşam WhatsApp'a fotoğrafını atmış, biz ertesi gün oradan gördük. Binada tanıyan birisi çıkmadı. 19-20'li yaşlarında bir genç kız, yanında da kapüşonlu bir delikanlı. Delikanlının ve kızın elinde bir tane torba var. İçeriye girdiler, önce kapının önündeki halıya poşetin içindeki maddeyi iyice saçmışlar. Daha içeri kolayca girip koridorlara serpiştirmişler ve gitmişler. Numune alındı. Garip şekilde insan idrarı, kömür tozu gibi siyah bir madde ve beyaz bir toz karışımı. Buraya döküp gitmiş iki kişi. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Biz komşular olarak çözemedik ama inşallah kötü bir şeyle sonuçlanmaz" şeklinde konuştu.

Apartmanda büyü şüphesi! Kapı önlerine idrar ve toz döküldü

“BU YAŞANILAN OLAY CAHİLLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Komşu apartmanda yaşayan Mehmet Yaşar ise olaydan dolayı bina sakinlerinin tedirgin olduğunu belirtti ve "Duyduğumuza göre, bir kadın ve bir erkek bina girişine değişik cisimler, yağlar, idrarlar ve değişik tozlar atarak akşamın bir vakti bu olayı yapmışlar. Anılan kişileri tanımayız bilmeyiz ama kameralara bu olay gözüküyor. Durum bundan ibaret. Bu yaşanılan olay cahillikten başka bir şey değil ama bu olay yaşanmış. Bina görevlisi olayın yaşandığı yerde uğraş gerektiren bir temizlik yapmış. Bina sakinleri bu olayın neden yaşandığından dolayı çok tedirgin" ifadelerini kullandı.

