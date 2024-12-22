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Restoranlarda 24 ayar altın su satılmaya başlandı! Fiyatı dudak uçuklattı

22-12-2024 08:35 | Güncelleme: 22-12-2024 09:15
Kaynak: TGRT Haber | Editör : Özge Sönmez

Dubai'de bulunan bazı lüks restoranlarda 24 ayar altın su satılmaya başlandı. Çoğunlukla milyonerlerin tercih ettiği suyun fiyatı ise dudak uçuklattı. 3 bin TL'den satılan altın tozlu su sosyal medyada gündeme oturdu. Sosyal medya kullanıcıları 24 ayar suyun oldukça gereksiz olduğunu savundu.

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