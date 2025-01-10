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ABD yangınlarda sınıfta kaldı: Hortumla, poşetle, çantayla alevlere müdahale

10-01-2025 11:26 | Güncelleme: 10-01-2025 11:41
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde söndürülemeyen orman yangınlarında yetkililer sınıfta kaldı. Yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerinin yetersiz kaldığı felakette zaman zaman itfaiye tankerlerindeki su da bitti. Halk, hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı, itfaiye ekipleri ise zaman zaman çantalarla, poşetlerle alevlere müdahale etti.

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