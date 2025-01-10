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ABD yangınlarda sınıfta kaldı: Hortumla, poşetle, çantayla alevlere müdahale
10-01-2025 11:26
| Güncelleme: 10-01-2025 11:41
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde söndürülemeyen orman yangınlarında yetkililer sınıfta kaldı. Yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerinin yetersiz kaldığı felakette zaman zaman itfaiye tankerlerindeki su da bitti. Halk, hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı, itfaiye ekipleri ise zaman zaman çantalarla, poşetlerle alevlere müdahale etti.