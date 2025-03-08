Araç kaza yapınca paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Son zamanlarda suların durulmadığı Suriye'de Merkez Bankası paralarını taşıyan bir araç kaza yaptı ve devrildi. O esnada araçta bulunan paralar da yerlere saçıldı. Çevredekiler paraları toplamaya başladı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, müdahale ederek tüm paraları geri aldı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Suriye'de neler oluyor?
Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor. Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.