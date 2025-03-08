Araç kaza yapınca paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Son zamanlarda suların durulmadığı Suriye'de Merkez Bankası paralarını taşıyan bir araç kaza yaptı ve devrildi. O esnada araçta bulunan paralar da yerlere saçıldı. Çevredekiler paraları toplamaya başladı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, müdahale ederek tüm paraları geri aldı.

