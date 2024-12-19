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Berberin Esad fotoğraflı önlük şakası gündem oldu! Suriyeliler böyle tepki verdi

19-12-2024 15:54 | Güncelleme: 19-12-2024 16:07
Kaynak: TGRT Haber | Editör : Özge Sönmez

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişiyle Esad rejimi devrildi. Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından Türkiye'de bulunan Suriyeliler de dahil birçok Suriyeli ülkelerine dönmeye başladı. Suriye'de bulunan bir berber de tepki ölçmek için müşterilerine Esad fotoğrafının bulunduğu önlüğü giydirdi. Esad'ın fotoğrafını gören Suriyelilerin tepkisi sosyal medyada gündeme oturdu.

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