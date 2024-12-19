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Berberin Esad fotoğraflı önlük şakası gündem oldu! Suriyeliler böyle tepki verdi
19-12-2024 15:54
| Güncelleme: 19-12-2024 16:07
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişiyle Esad rejimi devrildi. Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından Türkiye'de bulunan Suriyeliler de dahil birçok Suriyeli ülkelerine dönmeye başladı. Suriye'de bulunan bir berber de tepki ölçmek için müşterilerine Esad fotoğrafının bulunduğu önlüğü giydirdi. Esad'ın fotoğrafını gören Suriyelilerin tepkisi sosyal medyada gündeme oturdu.