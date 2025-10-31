İspanya kiliseye kat çıktı! La Sagrada Familia artık dünyanın en uzunu

İspanya’nın Barselona şehrinde yer alan ve ünlü mimar Antoni Gaudi'nin eseri olarak bilinen La Sagrada Familia’nın yüksekliği merkezi kulesine yeni bir parça eklenmesiyle 162.91 metreye çıktı.

La Sagrada Familia, böylece 1890 yılından beri en yüksek kilise ünvanını elinde tutan Almanya'daki Ulmer Münster Katedrali'ni geride bırakarak dünyanın en uzun kilisesi unvanının yeni sahibi oldu. Yüz yıldan uzun bir süredir inşaatı devam eden La Sagrada Familia'nın inşaatı tamamlandığında yüksekliği 172 metreye ulaşacak.

MİMARI ÖLÜNCE GÖREVİ VAKIF DEVRALDI

Temeli 1882'de atılan La Sagrada Familia'nın Basilika’nın mimarı Mimar Gaudi’nin 1926'daki beklenmedik ölümü sırasında planlanan 18 kuleden yalnızca biri inşa edilmişti.

Sonraki yıllarda, bazilikanın inşaatı La Sagrada Familia Vakfı tarafından üstlenildi ve turistlerin, ziyaretçilerin ve özel bağışçıların katkılarıyla finanse edildi.

La Sagrada Familia'nın inşaatının Gaudi'nin ölümünün 100’üncü yıldönümü olan 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor.