Japonya'da askeri uçak pistten çıktı! Korku dolu anlar kamerada

Japonya'da yürekler ağza geldi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde yer alan bir askeri uçak iniş sırasında pistten çıktı. Niigata Havalimanı Ofisi'nin aktardığına göre kaza yerel saatle 12.00 sıralarında meydana geldi.

SDF’ye ait U-125A tipi bir arama-kurtarma uçağı eğitim uçuşundan döndüğü sırada henüz kesin bilinmeyen bir nedenle pistten çıktı. Tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, havalimanındaki A ve B pistleri geçici olarak uçak trafiğine kapatıldı.

YARALI YOK

İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 5 kişiden yaralanan olmadı ve herhangi bir yangın tespit edilmedi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.