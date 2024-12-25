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Kazakistan'da yolcu uçağının düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! Yolcuların paniği kamerada
25-12-2024 15:42
| Güncelleme: 25-12-2024 15:54
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı Kazakistan'da düştü. Yaşanan dehşetten önce uçak içinde çekilen görüntüler ortaya çıktı. Uçakta herkesin panik içinde olduğu ve oksijen maskelerinin çıktığı görüldü.