Maldivler'de korkunç olay! Köpekbalığı dalgıcın başını ısırdı
30-11-2024 11:47
| Güncelleme: 30-11-2024 11:49
Maldivler'in başkenti Male yakınlarında, korkunç bir olay yaşandı. Hulhumale Adası'nda bir köpek balığı, dalgıcın arkasından önce yaklaştı. Ardından ise turistin kafasını yakaladı ve dalgıcı sallayarak yutmaya çalıştı. Mucizevi bir şekilde turist hayatta kalmayı başardı. Korkunç görüntüler, köpek balığının uzaklaşmasından sonra dalgıcın yüzerek uzaklaşmasıyla sona erdi. Dalgıcın şoke edici saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve kendisine çok sayıda dikiş atıldığı öğrenildi. Saldırı anlarının görüntüleri kısa sürede izlenme rekoru kırdı.