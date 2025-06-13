MOSSAD gizli operasyonunu ilmek ilmek işlemiş! İran'a böyle sızmışlar

İsrail basını, istihbarat servisi MOSSAD'ın saldırı öncesinde İran'ın hava savunma sistemlerine birinci şahıs görüşlü (FPV) dronlarla saldırdığı bilgisini paylaştı. MOSSAD'ın operasyona 8 ay hazırlandığını belirten kaynaklar, İsrail ajanlarının İran topraklarına sızarak dron "ürettiğini" ve saldırı öncesinde hava savunma bataryalarını vurduğunu kaydetti.

​​İddiaya göre MOSSAD, saldırı için İran'da gizli bir dron üretim merkezi kurdu. MOSSAD'ın basınla paylaştığı öne sürülen görüntülerde, 2 ajanın FPV dronlarla İran'a ait savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiği görüldü.