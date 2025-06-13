MOSSAD gizli operasyonunu ilmek ilmek işlemiş! İran'a böyle sızmışlar
İsrail basını, istihbarat servisi MOSSAD'ın saldırı öncesinde İran'ın hava savunma sistemlerine birinci şahıs görüşlü (FPV) dronlarla saldırdığı bilgisini paylaştı. MOSSAD'ın operasyona 8 ay hazırlandığını belirten kaynaklar, İsrail ajanlarının İran topraklarına sızarak dron "ürettiğini" ve saldırı öncesinde hava savunma bataryalarını vurduğunu kaydetti.
İddiaya göre MOSSAD, saldırı için İran'da gizli bir dron üretim merkezi kurdu. MOSSAD'ın basınla paylaştığı öne sürülen görüntülerde, 2 ajanın FPV dronlarla İran'a ait savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiği görüldü.
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