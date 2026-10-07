Nehirde 60 metre uzunluğunda 'nadir görülen olay!' Çin'de dev hortum

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Yunfu şehrinde bulunan Xijiang Nehri üzerinde 60 metre uzunluğunda dev hortum oluştu. Yunfu Meteoroloji Bürosu, bölgede hortumun 'nadir görülen bir olay' olduğunu ifade etti. Yunfu Acil Durum Yönetimi Bürosu ise 7 dakika süren hortumun herhangi bir yaralanmaya veya maddi hasara yol açmadığını belirtti.