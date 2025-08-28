Rusya, Ukrayna'ya ait İHA komuta merkezini vurdu! O anlar kamerada

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Kupyansk yönündeki Petropavlivka köyünde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) komuta merkezini imha ettiğini duyurdu.

Bakanlığa göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 14. Mekanize Tugayı tarafından kullanılan merkez, Rus keşif birliklerince bölgedeki terk edilmiş bir binada gerçek zamanlı gözetim sistemleriyle tespit edildi.

Açıklamada, hedefin hafif çok amaçlı Kh-39 güdümlü füze ile vurulduğu belirtildi.

Rus yetkililer, saldırının ardından bölgede Ukrayna’ya ait İHA faaliyetlerinin belirgin şekilde azaldığını ifade etti.



