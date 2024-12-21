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Suriyeli anne oğlunun katledildiği Sednaya’da gözyaşlarına boğuldu
21-12-2024 18:09
| Güncelleme: 21-12-2024 18:12
Suriye Milli Güçleri’nin Şam zaferinin ardından 61 yıllık Baas, 53 yıllık kanlı Esed rejimi sona erdi. Esad’ın işkence merkezi Sednaya hapishanesinde tutuklu bulunan mahkumlar, devrimle birlikte özgürlüğüne kavuştu. Sednaya’da oğlunu kaybeden bir anne ise evladının katledildiği yeri görünce gözyaşlarına boğuldu. Uzun yıllar tutuklu bulunan gence ailesi hiçbir zaman ulaşamazken, iddiaya göre söz konusu genç yakın zamanda idam edildi.